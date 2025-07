Mimit convocato il tavolo moda per il 22 luglio

Il settore moda si prepara a un importante momento di confronto: il ministro Adolfo Urso ha convocato il Tavolo nazionale presso Palazzo Piacentini, il 22 luglio alle 11.30. Un'occasione fondamentale per condividere aggiornamenti sul piano Italia per la moda e discutere gli sviluppi di dossier cruciali come il regime di responsabilità estesa del produttore (EPR). La partecipazione di tutti gli attori chiave sarà decisiva per plasmare il futuro del Made in Italy.

Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per martedì 22 luglio, alle ore 11.30, a Palazzo Piacentini il Tavolo nazionale sul settore Moda. Lo comunica una nota. "Nel corso della riunione verranno condivisi aggiornamenti sulle misure previste dal piano Italia per la moda e analizzati gli sviluppi relativi a ulteriori dossier, tra cui l'attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore (epr), la proposta di una nuova norma a tutela della legalità e l'informativa sull'avvenuta estensione della cassa integrazione salariale per le imprese artigiane del comparto", si legge nel testo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mimit, convocato il tavolo moda per il 22 luglio

In questa notizia si parla di: moda - tavolo - convocato - luglio

Mimit, convocato il tavolo moda per il 22 luglio; Mimit, convocato il tavolo moda per il 22 luglio; Ex Ilva, Urso convoca tavolo a oltranza dall’8 luglio sull’Accordo di programma.

Mimit, convocato il tavolo moda per il 22 luglio - Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per martedì 22 luglio, alle ore 11. Come scrive ansa.it

Moda made in Italy, il ministro Urso: convocato il 6 agosto il tavolo anti-crisi - ha detto Urso che ha annunciato di aver convocato per il 6 agosto un tavolo al ... Da corriere.it