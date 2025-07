Italia nella morsa del maltempo allerta meteo su 12 regioni per temporali | frana in Val Senales e allagamenti

L’Italia si trova ancora una volta nella morsa del maltempo, con allerta meteo su 12 regioni che si preparano a fronteggiare temporali, grandine e frane. Da Nord a Sud, le condizioni meteo stanno mettendo alla prova cittadini e servizi di emergenza, tra allagamenti, nubifragi e tragedie evitabili. È fondamentale restare informati e adottare tutte le precauzioni necessarie: ecco cosa sta succedendo nel nostro paese.

Lunedì di maltempo sull'Italia: oggi allerta meteo su 12 regioni, temporali con fulmini e grandine da Nord a Sud. Frane in Val Senales e allagamenti in Friuli Venezia Giulia, nubifragio a Napoli. Morta donna schiacciata da albero a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature - Nei prossimi giorni, l'Italia sarà colpita da un intenso maltempo, con temporali previsti su Calabria e Sicilia e un significativo crollo delle temperature.

