Kappa FuturFestival 2025 un’edizione da record le date per il prossimo anno

L'edizione 2025 di Kappa FuturFestival ha battuto ogni record, confermandosi come uno dei principali festival di musica elettronica al mondo. Dal 4 al 6 luglio al Parco Dora di Torino, oltre 120.000 appassionati hanno goduto di performance imperdibili di artisti del calibro di Carl Cox, Peggy Gou e Nina Kraviz. La magia e l'energia di questa manifestazione sono state un vero trionfo, e le aspettative per il 2025 sono già alle stelle: ecco le date da segnare in calendario!

Grandissimo successo per l'edizione 2025 di Kappa FuturFestival che si conferma uno dei festival di punta della musica elettronica a livello mondiale. Grandissimo successo per l'edizione 2025 di Kappa FuturFestival – uno dei festival di musica elettronica più grandi al mondo che si è svolto al Parco Dora di Torino dal 4 al 6 luglio con artisti del calibro di Anyma, Carl Cox, Peggy Gou, Nina Kraviz, Meduza, radunando oltre 120mila persone provenienti da 150 nazioni del mondo. L'edizione di quest'anno riporta un'impressionante portata mediatica globale di oltre 110 milioni di utenti e un impatto economico sulla città di Torino di 30 milioni di euro *.

