Sindaci dell’Emilia Romagna Parma svetta nella classifica dei più graditi

In un Emilia-Romagna vibrante e ricca di personalità, Parma si distingue come la città con il sindaco più amato, Michele Guerra, che conquista la vetta locale anche se si ferma a livello nazionale. A fianco, il presidente Michele de Pascale si posiziona all’ottavo posto tra i governatori più apprezzati. Questa classifica riflette l’attaccamento dei cittadini e il dinamismo delle amministrazioni locali, sottolineando come la leadership efficace possa fare la differenza. La...

Bologna, 7 luglio 2025 – Michele Guerra di Parma guida la classifica dei sindaci più amati dell’Emilia-Romagna, anche se perde il primato nazionale. E Michele de Pascale si piazza all’ottavo posto nella graduatoria dei presidenti di Regione. È quanto emerge dall’analisi Governance Poll sul gradimento dei primi cittadini e governatori, realizzata dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. La classifica dei sindaci più amati . La classifica dei sindaci è guidata, a livello nazionale da Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, 70%), che come detto toglie lo scettro al numero uno dello scorso anno, Michele Guerra (Parma) che con il 65%, pur perdendo l’1,2% di consensi rispetto ai voti ottenuti il giorno della elezione si piazza in seconda posizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sindaci dell’Emilia Romagna, Parma svetta nella classifica dei più graditi

In questa notizia si parla di: classifica - sindaci - emilia - romagna

