Il bollito Ancelotti alla fine è riuscito piazzare Davide | allenerà il Botafogo

Dopo anni di duro lavoro e sacrifici, la carriera di Davide Ancelotti ha raggiunto un nuovo traguardo: guiderà il Botafogo, coronando il sogno di una vita. La sua determinazione e il talento, anche lontano dall’ombra paterna, hanno finalmente dato frutti, dimostrando che il successo si costruisce con passione e impegno. Ora, l’onda brasiliana si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua avventura, portando entusiasmo e speranza nel club carioca.

Alla fine c'è riuscito, il "bollito". Carlo Ancelotti, prossimo alla pensione quando venne al Napoli (ehm.), è riuscito a piazzare Davide. Il "figlio di". Il "raccomandato". Certo, è dovuto andare fino in Brasile, ridursi ad accettare la panchina della nazionale, ma ne è valso il sacrificio: Davide Ancelotti allenerà il Botafogo. Ha già lasciato lo staff di papà alla Selecao, dopo oltre 13 anni insieme. Sostituirà Renato Paiva, allenatore che ha guidato la squadra brasiliana alla vittoria della Copa Libertadores lo scorso anno. Al Mondiale per club sono prima diventati una "notizia" per aver battuto il Psg, e poi si sono fatti eliminare agli ottavi nel derby contro il Palmeiras.