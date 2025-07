Il progetto parte da Cinecittà

Nel cuore di Cinecittà, simbolo della grande narrazione italiana, nasce Rivoluzione MediCinema: un progetto innovativo che porta il potere del cinema negli ospedali. Questa iniziativa vuole dimostrare come il cinema possa diventare uno strumento terapeutico, capace di attivare emozioni, stimolare speranza e favorire il benessere dei pazienti, offrendo un'esperienza che va oltre l'intrattenimento e apre nuove prospettive di cura e guarigione.

A Cinecittà, nel cuore simbolico della grande narrazione italiana, è appena nato un progetto che vuole portare il linguaggio e la potenza del cinema all'interno degli ospedal i, per offrire alle persone in cura un'esperienza capace di alleviare, sostenere e trasformare. Si chiama Rivoluzione MediCinema e l'idea è semplice: il cinema non è solo intrattenimento, ma può essere uno strumento terapeutico, capace di attivare emozioni, stimolare memorie, favorire connessioni e umanizzare i percorsi clinici.