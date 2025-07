Via shorts canotte infradito e cibo portato dall’esterno | il Teatro alla Scala impone il dress code

Il prestigioso Teatro alla Scala torna a richiamare l’eleganza e il rispetto delle tradizioni con il ripristino del dress code. Nuovi cartelli all’ingresso ricordano che canotte, infradito e cibo portato dall’esterno sono vietati, garantendo un ambiente raffinato e adeguato all’arte lirica. La Direzione invita il pubblico a scegliere un abbigliamento consono al contesto, affinché ogni visita si trasformi in un’esperienza di vera classe.

Al Teatro alla Scala torna in vigore il dress code e ora nuovi cartelli avvisano che chi non lo rispetta non ha diritto né ad entrare in teatro né ad avere un rimborso del biglietto. Dunque vietate canottiere, calzoncini e infradito e non solo per buon gusto. Una serie di indicazioni minime elencate anche nei cartelli che sono stati sistemati all’ingresso e in biglietteria. “La Direzione invita il pubblico a scegliere un abbigliamento consono al decoro del Teatro, nel rispetto del Teatro stesso e degli altri spettatori”, spiega il sito del Piermarini. In realtà il dress code non era mai stato cancellato, ma negli ultimi anni semplicemente non veniva fatto rispettare, mentre ora le maschere avranno il compito di farlo, comunque con una certa dose di buon senso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it