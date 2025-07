Il ministro Urso lancia il Piano Moda | Occorrono strumenti innovativi

Il ministro Urso annuncia con entusiasmo la nascita del Piano Moda, un’iniziativa strategica per rilanciare il settore fashion italiano. In occasione degli 80 anni del calzaturificio Soldini, il ministro sottolinea che “occorrono strumenti innovativi” per sostenere e valorizzare il Made in Italy. Con questa promessa, si apre una nuova era di opportunità, pronti a trasformare le sfide del mercato globale in successi concreti.

Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha espresso la necessità di avere un Piano Moda. In occasione della festa per gli 80 anni del calzaturificio Soldini a Capolona di Arezzo, parlando del piano moda, che sarà presentato nei prossimi giorni. Ancora non sono stati resi noti i dettagli, ma sarà sicuramente un passo importante. Il ministro Urso annuncia la nascita del Piano Moda. Il ministro ha spiegato che "Occorrono strumenti innovativi che consentano di aggregare sia in senso verticale. Mi riferisco ai grandi brand che hanno interesse a rafforzare e consolidare i propri fornitori.

"Un piano nazionale per rilanciare la moda" - Il presidente designato di Confindustria Moda, Luca Sburlati, sottolinea l'importanza di un piano strategico nazionale per rilanciare il settore moda italiano.

