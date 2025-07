Calciomercato Juve LIVE | Sancho spinge per il trasferimento a breve l’incontro Ristic-Comolli per decidere il futuro di Vlahovic

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo: tra sondaggi, incontri e trattative in tempo reale, i bianconeri cercano di rafforzare la rosa per la seconda metà della stagione. Sancho spinge per il trasferimento, mentre Ristic e Comolli si incontrano per decidere il futuro di Vlahovic. Segui con noi tutte le news, indiscrezioni e aggiornamenti… perché il mercato juventino non si ferma mai.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell'area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Indice dei contenuti. Ultimissime calciomercato Juve: LUNEDÌ 7 LUGLIO 2025.

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Juve, Sancho spinge per venire in Italia: la richiesta dello United e su Conceicao…; Tutto il mercato in | .it; De Blasis: Sancho spinge per la Juventus e si abbassa lo stipendio. Possibile fumata bianca.

Juventus, Comolli tra Sancho e Kolo Muani: sprint decisivo | CM.IT - Grandi manovre alla Juventus, non basta Jonathan David in attacco: le prossime mosse del Dg bianconero Comolli ... Scrive calciomercato.it

Juventus, la trattativa per Sancho può decollare - il giocatore ha dato apertura a un trasferimento a Torino e per venire in Italia è disposto anche ad abbassarsi l'ingaggio attuale da 15 milioni di euro. Come scrive calciomercato.com