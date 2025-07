Mel B si sposa per la terza volta | solo una Spice Girl presente alle nozze

All’appello, solo Geri Halliwell, la più iconica delle Spice Girls, ha fatto capolino tra gli invitati, portando con sé un tocco di nostalgia e allegria a questa cerimonia unica nel suo genere.

Mel B ha detto il suo terzo "sì" al compagno Rory McPhee, hairstylist 37enne, con una cerimonia da sogno nella maestosa Cattedrale di St Paul a Londra. L'evento ha saputo unire perfettamente tradizione e glamour: mentre la sposa indossava un elegante abito bianco, lo sposo ha sfoggiato un kilt scozzese, in omaggio alle sue origini. Tra gli ospiti, a sorprendere è stata l'assenza (quasi) totale delle ex compagne di band della sposa. All'appello, infatti, ha risposto soltanto Emma Bunton, l'indimenticabile "Baby Spice", raggiante in un abito rosa e visibilmente felice al fianco dell'amica. Assenti invece Geri Halliwell, Melanie C e Victoria Beckham, a quanto pare impegnate per motivi personali e professionali.

