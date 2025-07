Minore dorme in auto a Padova con due machete donna delle pulizie lancia l' allarme

Una scena inquietante a Padova: un minore tunisino, già noto per precedenti, viene scoperto in un'auto abbandonata con due machete e un coltello. La donna delle pulizie, intuendo il pericolo, lancia l’allarme, portando alla denuncia. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza dei minori e sui rischi legati alla criminalità. Ma cosa si nasconde dietro questo inquietante ritrovamento?

Minorenne tunisino denunciato a Padova: trovato con machete e coltello in auto abbandonata. Numerosi precedenti per spaccio e furto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Minore dorme in auto a Padova con due machete, donna delle pulizie lancia l'allarme

Padova: 17enne tunisino pluripregiudicato e clandestino sorpreso a dormire in un’auto parcheggiata all’interno di un’area condominiale con due machete e un coltello a serramanico non può essere espulso perchè minore. Meloni, cosa aspettiamo ad abroga Vai su X

Il 17enne, pluripregiudicato, è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere e affidato a una comunità per minori, su disposizione della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia Vai su Facebook

