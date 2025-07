Come si prende la legionella il batterio responsabile dell' infezione polmonare chiamata legionellosi

La legionella è un batterio che si annida in ambienti caldi e umidi, come impianti di condizionamento e sistemi idrici. La sua diffusione avviene principalmente attraverso l’aria, quando le goccioline contaminate vengono inalate. Conoscere i luoghi a rischio e adottare semplici precauzioni può fare la differenza tra salute e malattia. Scopriamo come proteggersi efficacemente da questa insidiosa minaccia.

Legionella pneumophila ama vivere in luoghi caldi e umidi e si trasmette per via aerea tramite, per esempio, i condizionatori.

Legionella, nei casi più gravi porta alla polmonite: quali sono gli altri sintomi e come si prende - La legionella è un’infezione batterica che si contrae inalando goccioline d’acqua contaminate. Si legge su msn.com

Bassetti e la guida contro la legionella: dall'aria condizionata all'acqua, dove si annida il pericolo - "Può provocare la morte": l'infettivologo ha pubblicato un video sui suoi social dove spiega come difendersi dal batterio ... Lo riporta today.it