Incubo maltempo | ancora temporali in serata e ma poi saranno giorni di sole Fino a quando?

Dopo una notte di intensi interventi per rimuovere gli ultimi ostacoli causati dalla tempesta, Milano si riscopre sotto un cielo finalmente sereno. La città, martoriata da temporali e allagamenti, torna a respirare grazie alla dedizione dei soccorritori e alle condizioni meteorologiche in miglioramento. Ma quanto durerà questa quiete? Scopriamo le previsioni per i prossimi giorni e come Milano sta affrontando questa difficile prova della natura.

Torna il sole nel cielo di Milano dopo “una notte di lavoro per liberare alcune strade dagli alberi caduti e sistemare i sottopassi”, come scrive sui social il sindaco Beppe Sala alle prese con le conseguenze della bomba d’acqua che nel tardo pomeriggio di domenica ha colpito il capoluogo e l’hinterland, causando anche una vittima a Robecchetto con Induno. La zona di Robecchetto, piccolo comune agricolo in località Cascina Induno (Milano), dove una donna di 63 anni è morta in seguito alla caduta di un grosso albero abbattuto dall'ondata di maltempo che nel pomeriggio ha investito l'area, 06 luglio 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incubo maltempo: ancora temporali in serata e ma poi saranno giorni di sole. Fino a quando?

