Toni Nadal dà più chance a Djokovic che a Sinner di battere Alcaraz a Wimbledon | c’è un motivo

Toni Nadal, lo storico zio e allenatore di Rafa Nadal, ha rilasciato un’analisi interessante su Wimbledon, sostenendo che Carlos Alcaraz sia il grande favorito. Tuttavia, spiega che la vera minaccia per l’iberico non arriva da Jannik Sinner, ma da Novak Djokovic. Un motivo chiaro e autorevole che potrebbe cambiare le carte in tavola: scopriamo perché Nadal vede nel serbo il reale avversario di Alcaraz.

Un parere chiaro e autorevole. Toni Nadal, lo storico zio Toni al fianco di Rafa Nadal nelle vesti di coach per diverso tempo, ha proposto un'analisi interessante nella sua rubrica sul quotidiano spagnolo "El Pais". A detta del tecnico iberico, infatti, Carlos Alcaraz è il grande favorito per la vittoria finale a Wimbledon, ma non è Jannik Sinner il principale rivale che l'iberico deve temere. Secondo Nadal, infatti, è Novak Djokovic colui che può rappresentare l'ostacolo più duro da superare per Carlitos. "Djokovic si porta dietro una meritata reputazione di combattente instancabile, legata alla sua carriera, un fattore che non dovrebbe mai essere dimenticato.

