Jeff Bezos e la moglie Lauren Sanchez in viaggio di nozze in Italia | avvistati a Capri

Jeff Bezos e Lauren Sanchez, recentemente uniti in matrimonio a Venezia, stanno vivendo un’intima luna di miele tra le meraviglie del sud Italia. Avvistati a Capri, hanno scelto un approccio discreto, passeggiando senza assistenti e godendosi le bellezze dell’isola in totale relax. Un viaggio che testimonia il loro amore per il Belpaese e la voglia di scoprire i sapori e le viste più autentiche. È un weekend di pura magia nel cuore del Mediterraneo.

Look semplici e poco vistosi, niente assistenti a seguito e una rilassante passeggiata per le vie di Capri. Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno deciso di trascorrere la loro luna di miele nel sud dell’Italia continuando così a manifestare il loro amore per il Belpaese. I due, convolati a nozze il 27 giugno scorso a Venezia dopo giorni di festeggiamenti e celebrazioni nella Laguna, sono salpati verso il meridione a bordo del loro mega yacht Koru, dal valore di 500 milioni di dollari. Il fondatore di Amazon e la giornalista hanno scelto la Sicilia come prima tappa della loro luna di miele: per la precisione Taormina, dove i neo sposi hanno soggiornato al Four Season, hotel di lusso che ha anche ospitato il set della famosa serie tv White Lotus. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Jeff Bezos e la moglie Lauren Sanchez in viaggio di nozze in Italia: avvistati a Capri

In questa notizia si parla di: jeff - bezos - lauren - sanchez

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

Tra calle e i sestieri, per celebrare il matrimonio dei Bezos, la vita quotidiana sparisce. E le donazioni? Le donazioni di Jeff Bezos e Lauren Sanchez... Vai su Facebook

Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Capri, tappa sull'isola dopo le nozze a Venezia Vai su X

Il mistero del vestito rubato a Lauren Sanchez dopo il matrimonio con Jeff Bezos; Matrimonio Bezos, il giallo degli abiti di Lauren Sanchez: uno rubato, un altro a fuoco; Bezos-Sanchez, luna di miele a Capri in incognito: il giro in piazzetta e il pranzo in pizzeria (e nessuno li.

Jeff Bezos e la moglie Lauren Sanchez in viaggio di nozze in Italia: avvistati a Capri - Leggi su Sky TG24 l'articolo Jeff Bezos e la moglie Lauren Sanchez in viaggio di nozze in Italia: avvistati a Capri ... Da tg24.sky.it

Jeff Bezos e Lauren Sanchez, luna di miele in un hotel siciliano: la suite costa 18mila euro a notte - Dopo il matrimonio a Venezia i neo sposini Jeff Bezos e Lauren Sanchez si stanno godendo la luna di miele in un famoso albergo di lusso della Sicilia orientale ... Scrive fanpage.it