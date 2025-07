Controllare le email aziendali | dalla Cassazione conferme e qualche dubbio per la cybersecurity

La recente sentenza della Cassazione penale mette in luce l’importanza di un controllo rigoroso delle email aziendali, ribadendo che l’uso non autorizzato dell’accesso da amministratore è reato e che le email rappresentano una “corrispondenza” tutelata giuridicamente. Questo scenario solleva dubbi fondamentali sulla cybersecurity e sulla protezione dei dati aziendali. Per garantire sicurezza e conformità, è necessario adottare strategie efficaci di gestione e monitoraggio delle comunicazioni digitali.

Una sentenza della Cassazione penale conferma che è reato usare l'accesso da amministratore per attività non autorizzate e che l'email è "corrispondenza" giuridicamente tutelata.

