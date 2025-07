Ue Belloni lascia gabinetto von der Leyen

Elisabetta Belloni, figura di spicco nel mondo della diplomazia e ex direttrice generale del Dis, lascia il gabinetto di Ursula von der Leyen. Dopo aver portato la sua esperienza nel cuore dell’UE, ora si apre un nuovo capitolo nella sua brillante carriera. Ma quali sono le implicazioni di questa decisione per il futuro dell’Unione Europea? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli.

(Adnkronos) – L'ex direttrice generale del Dis Elisabetta Belloni lascia il gabinetto di Ursula von der Leyen. "Possiamo confermare che Elisabetta Belloni lascia il gabinetto", dice una portavoce della Commissione. Belloni era entrata nel team dei consulenti della presidente della Commissione alla fine dello scorso gennaio, come capo consulente diplomatica.

