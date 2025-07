Quali sono i pericoli della sabbia per i bambini? I consigli dell'esperta per proteggere i piccoli in spiaggia

La spiaggia è il luogo ideale per i bambini, ma la sabbia può nascondere insidie che mettono a rischio la loro salute. Schegge, batteri e calore sono solo alcuni dei pericoli sottovalutati, richiedendo attenzione e precauzioni da parte degli adulti. La dottoressa Claudia Bondone (SIP) ci guida tra consigli pratici per proteggere i più piccoli, affinché il divertimento in spiaggia sia sempre sicuro e sereno. Continua a leggere per scoprire come prevenire i rischi e garantire giornate di mare senza preoccupazioni.

In spiaggia la sabbia è sinonimo di gioco, ma nasconde insidie spesso sottovalutate. Schegge, batteri, calore e rischio di infezioni impongono cautela. La dottoressa Claudia Bondone (SIP), intervistata da Fanpage.it, spiega perché serve l’attenzione degli adulti per evitare che la salute dei bambini venga esposta a rischi durante le giornate al mare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sabbia - bambini - spiaggia - sono

Nella "sabbia del mare di una volta", una camminata nella natura per bambini e ragazzi - Nella suggestiva cornice della sabbia del mare di una volta, i centri educativi di Carpaneto, Gropparello, Podenzano, San Giorgio e Vigolzone, gestiti da cooperative sociali piacentine, invitano bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e le loro famiglie a una giornata all'aria aperta, all'insegna della natura e del divertimento.

La Sabbiera: un piccolo angolo di spiaggia nel nostro giardino I bambini della sezione formichine hanno avuto la possibilità di toccare con mano la sabbia, esplorandola con curiosità e stupore. Alcuni l’hanno manipolata con le mani, altri con palette e s Vai su Facebook

Gli 8 giochi da fare in spiaggia con i bambini: i più divertenti per l’estate; Le migliori spiagge per bambini in Italia: una è pugliese; È pericoloso lasciare i bambini nudi sulla sabbia: il motivo.

Sabbia rosa di Budelli vendesi, on line l’annuncio “pirata” - Il bene messo in vendita su un noto sito di shopping on line, la sabbia di Cala di Roto, la spiaggia rosa di Budelli ha un valore inestimabil ... Come scrive msn.com

Bijeca, la spiaggia da sogno in Croazia tra sabbia dorata e mare cristallino - La spiaggia Bijeca a Medulin, in Croazia, è un’oasi sabbiosa ideale per famiglie, sportivi e amanti del relax, con mare limpido, pineta e tanti servizi ... Segnala siviaggia.it