LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la seconda frazione!

Benvenuti alla nostra emozionante diretta della seconda tappa del Giro d’Italia Femminile 2025! Dopo l’epica cronometro di ieri, le atlete si preparano a dare il massimo su un percorso che promette spettacolo e sfide intense. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, le sorprese e i momenti clou di questa giornata cruciale nel cuore della Corsa Rosa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro d’Italia femminile 2025. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro d’Italia femminile 2025. Dopo la cronometro di ieri che ha inaugurato questa edizione della Corsa Rosa è il momento della prima tappa in linea: saranno 92 i chilometri della seconda frazione che condurrà il gruppo da Clusone ad Aprica. Si partirà subito con una discesa, seguita da un lungo falsopiano che porterà ai piedi dello strappo di Biennio, salita non classificata come GPM. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la seconda frazione!

