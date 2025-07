Italia | tour notturno ai Fori Imperiali di Roma

Scopri la magia di Roma sotto le stelle con il nostro tour notturno ai Fori Imperiali. Immergiti in un'atmosfera unica, tra antiche rovine illuminate e storie affascinanti che prendono vita sotto il cielo notturno. Un’esperienza indimenticabile per rivivere l’antica grandezza della Città Eterna in modo coinvolgente e suggestivo. Non perdere questa occasione: i Fori ti aspettano ogni weekend fino a fine settembre, pronti a svelarti i loro segreti più nascosti.

Una guida turistica parla durante una visita notturna ai Fori Imperiali a Roma, in Italia, il 5 luglio 2025. Questa foto, scattata il 5 luglio 2025, mostra una veduta notturna dei Fori Imperiali e del Palatino a Roma, in Italia. Dei turisti visitano i Fori Imperiali durante un tour notturno a Roma, in Italia, il 5 luglio 2025.

