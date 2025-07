Loredana Cannata ricoverata dopo l’Isola dei famosi | come sta

Loredana Cannata, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, si trova attualmente in ospedale dopo aver accusato gravi problemi respiratori. La nota attrice ha condiviso sui social il suo stato, spiegando di aver tentato di capire le cause di una difficoltà respiratoria che l’ha colta appena tornata dall’Honduras. La sua condizione è sotto controllo, ma i fan sono in pensiero: come sta ora?

Loredana Cannata è ricoverata in ospedale. L’attrice ed ex naufraga lo ha annunciato con un post su Instagram, in cui ha raccontato di aver accusato « difficoltà di respirazione e fame d’aria» solamente tre ore dopo essere rientrata a casa dall’Honduras, dove ha preso parte all’edizione 2025 dell’ Isola dei Famosi vinta da Cristina Plevani. «Sono andata al pronto soccorso per farmi controllare», ha scritto sui social. «Dopo 10 ore di prelievi e di analisi, mi hanno ricoverata in cardiologia. Sono ancora qui, in attesa di ulteriori esami, dopo i tanti fatti anche sabato, che riguardano il cuore e le coronarie». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Loredana Cannata ricoverata dopo l’Isola dei famosi: come sta

