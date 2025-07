Paper Fest le voci dei lettori a Carrara | Qui contro il riarmo e per parlare di pace siamo sull’orlo del baratro

Al Paper Fest di Carrara, i lettori si sono fatti portavoce di temi caldi e urgenti: dalla paura del riarmo e del genocidio a Gaza, alla difesa di una stampa libera e indipendente. In un momento cruciale per l’umanità, queste voci ribadiscono il bisogno di un’informazione autentica e di un impegno condiviso per la pace. È ora di ascoltare e agire: il futuro si costruisce anche con le parole.

Pace, i pericoli del riarmo, il genocidio a Gaza. E ancora, il bisogno di una stampa libera e un’informazione indipendente e di qualità, “senza padroni”. Questi i temi rilanciati dai lettori del Fatto Quotidiano, nel corso di Paper Fest, la seconda edizione della rassegna letteraria della casa editrice di SEIF, Paper First, con tanti ospiti e firme, dal direttore Marco Travaglio al fondatore Antonio Padellaro, passando per Luca Sommi, Alessandro Di Battista, Alessandro Orsini, Giacomo Salvini e tanti altri. “C’è bisogno di discutere perché siamo sull’orlo del baratro e non tutti lo hanno capito”, c’è chi spiega. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paper Fest, le voci dei lettori a Carrara: “Qui contro il riarmo e per parlare di pace, siamo sull’orlo del baratro”

