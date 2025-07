Frana il Cornizzolo a Cesana Brianza | Sembrava un’esplosione

Una mattina che resterà impressa nella memoria dei residenti di Cesana Brianza, quando il Monte Cornizzolo ha tremato e una spettacolare frana ha scosso il paesaggio, evocando l’impressione di un’esplosione. La terra si è staccata dall’altura, scivolando verso la valle senza causare feriti o dispersi. Ora, mentre i tecnici effettuano le verifiche, l’attenzione è tutta rivolta a comprendere le cause di questo evento spettacolare e i prossimi passi da intraprendere.

Cesana Brianza (Lecco), 7 luglio 2025 – La terra che trema, una immensa nuova bianca che corre verso valle e poi il rombo, come di un'esplosione. Momenti di paura quesata mattina a Cesana Brianza, per una frana che si è staccata dal Monte Cornizzolo, sopra l'abitato di Cesana Brianza. Non risultano feriti, né dispersi. La frana si è verificata nella zona dell' ex cava dell'Alpetto, destinata a diventare un maxi parco solare. Il sopralluogo. Sono stati mobilitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco. In posto anche un funzionario. Presente alle ispezioni anche il sindaco Luisa Airoldi e un geologo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it