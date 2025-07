Mondiale per Club identikit delle semifinaliste Il Fluminense è l’intruso tra i colossi europei Neto trascina il Chelsea Il Real Madrid si rinnova con i giovani Il PSG è un muro

Il Mondiale per Club si conferma un confronto tra le grandi del continente europeo, ma la presenza sorprendente del Fluminense aggiunge un tocco di imprevedibilità e passione brasiliana. Tra stelle affermate e giovani promesse, questa competizione si trasforma in uno spettacolo di talento e resilienza. Scopriamo insieme le protagoniste di questa emozionante sfida che promette di scrivere nuove pagine di storia calcistica internazionale.

Mondiale per Club, l’identikit delle semifinaliste: tre europee ancora in gara, la Fluminense la brasiliana “intrusa” e che sogna in grande In un gioco a “trova l’intruso”, la risposta sarebbe fin troppo facile: Chelsea, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Fluminense. Le semifinali del nuovo Mondiale per Club parlano una lingua quasi esclusivamente europea, confermando un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club, identikit delle semifinaliste. Il Fluminense è l’intruso tra i colossi europei. Neto trascina il Chelsea. Il Real Madrid si rinnova con i giovani. Il PSG è un muro

