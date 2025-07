Forti piogge a Napoli diverse strade allagate | bomba d’acqua su Bacoli

Le intense piogge che hanno colpito Napoli e la provincia questa mattina hanno provocato allagamenti e disagi, ma finora senza conseguenze gravi. Strade allagate, tombini intasati e infiltrazioni hanno messo alla prova la città , mentre la protezione civile mantiene alta l’attenzione con un’allerta gialla fino a mezzanotte. Resta importante monitorare la situazione, poiché le condizioni meteo potrebbero evolversi ulteriormente.

Tempo di lettura: 3 minuti Diversi tombini allagati, caditoie intasate e qualche allagamento stradale ma sostanzialmente nessuna conseguenza di rilievo viene segnalata a Napoli e in provincia per le forti piogge di stamattina. Resta attiva l’allerta meteo della protezione civile, fino alla mezzanotte, con criticitĂ gialla. Nel capoluogo campano ai Vigili del fuoco sono arrivate diverse segnalazioni per infiltrazioni e strade allagate. A Ischia, osservata speciale sul fronte del dissesto idrogeologico, il pluviometro ha registrato 35 millimetri di pioggia caduta in un’ora. In diverse zone le caditoie non hanno retto alla massa d’acqua, esondata nelle aree circostanti: è accaduto in via Roma ad Ischia Porto, in alcune zone alte dell’isola ed al Testaccio (nel comune di Barano) dove l’acqua piovana è diventata un piccolo lago rendendo difficoltoso raggiungere la zona della spiaggia dei Maronti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it