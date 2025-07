F1 | Lando Norris disavventura nei festeggiamenti dopo la vittoria a Silverstone

Lando Norris, protagonista indiscusso del GP di Silverstone, ha conquistato il cuore dei tifosi con la sua vittoria a casa. Tuttavia, il momento di gioia è stato offuscato da un imprevisto: una disavventura nei festeggiamenti post-gara che ha impedito al giovane talento di vivere appieno l’emozione. La sua impresa, infatti, si è trasformata in un episodio che ricorderà a lungo, dimostrando quanto i momenti di gloria possano essere anche imprevedibili e pieni di sorprese. Norris...

Aver vinto in casa davanti al proprio pubblico riaprendo il Mondiale di F1 2025, ma non poter festeggiare a pieno il successo. E’ quello che è successo al pilota della McLaren Lando Norris nel post gara del Gp di Silverstone. Il pilota di Bristol infatti, in seguito alla festa sul podio e ai vari momenti mediatici con la stampa, è stato acclamato dalla folla presente sul circuito anche diversi minuti dopo il termine del Gran Premio. Norris allora ha provato idealmente ad abbracciare tutti arrampicandosi sulle barriere che separano la corsia box dal rettilineo d’arrivo, ma li è successo l’inconveniente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1: Lando Norris, disavventura nei festeggiamenti dopo la vittoria a Silverstone

