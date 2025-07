È nata Lea | il trucchetto di nonna Marina Di Guardo per non bagnarsi i capelli

La famiglia Ferragni si riunisce in un affettuoso tripudio di gioia per il nuovo arrivo: Lea. Tra abbracci, sorrisi e momenti di allegria, nonna Marina Di Guardo con il suo trucchetto di nonna per non bagnarsi i capelli ha rubato la scena, regalando un sorriso ai fan. La famiglia si conferma unita e felice, pronta a scrivere nuovi capitoli di amore e tradizione.

Sono ore di festa in casa Ferragni: Francesca Ferragni ha dato alla luce una bambina, Lea. Dopo Edoardo, nato nel giugno 2022, l’influencer è ora mamma bis. A celebrare questo momento unico non poteva mancare la visita delle sorelle, Chiara e Valentina Ferragni, e ovviamente di mamma Marina Di Guardo. Quest’ultima, ora nonna per la quarta volta, si è resa protagonista anche di un siparietto divertente immortalato sui social. La famiglia si allarga. Il primo look di Lea Il sorriso di Francesca Ferragni racconta tutta la gioia e l’emozione di queste ore. Insieme al marito Riccardo Nicoletti, ha accolto la piccola Lea tra le braccia, completando così un quadretto familiare dolcissimo. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - È nata Lea: il trucchetto di nonna Marina Di Guardo per non bagnarsi i capelli

