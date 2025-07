Roma boccia Gualtieri | sprofonda all’89esimo posto nella classifica dei sindaci Disastrosa la linea da influencer

Roma boccia Gualtieri, che scivola all'821789° posto tra i sindaci più apprezzati, confermando quanto la sua strategia da influencer sia fallimentare. Mentre il centrodestra domina le classifiche di gradimento, il primo cittadino di Roma si distingue per il suo tracollo inaspettato. Una fotografia eloquente di come la politica pubblica e le strategie comunicative possano influenzare profondamente la fiducia dei cittadini. La domanda ora è: quale sarà il futuro di Gualtieri?

Il centrodestra domina la classifica del “Sole 24 Ore” sul gradimento dei sindaci e dei governatori, piazzando il primo cittadino di FdI Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, 70%) in testa alla Governance Poll 2025 e i presidenti Fedriga, Zaia e Cirio in vetta a quella delle regioni italiane, ma a sinistra c’è un dato forse ancora più clamoroso da segnalar e: il tracollo del sindaco-influencer Roberto Gualtieri, che i romani fanno precipitare all’89esimo posto della graduatoria di gradimento, a dispetto della politica dei “selfie” e dei video che l’esponente del Pd ha varato da qualche tempo a questa parte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Roma boccia Gualtieri: sprofonda all’89esimo posto nella classifica dei sindaci. Disastrosa la linea da “influencer”

In questa notizia si parla di: roma - boccia - gualtieri - sprofonda

Le strade italiane non sono a misura di bambino: la classifica europea boccia Milano, Roma e Firenze - Le strade italiane si rivelano insicure per i bambini, come dimostra la classifica europea che penalizza città come Milano, Roma e Firenze.

Roma boccia Gualtieri: sprofonda all'89esimo posto nella classifica dei sindaci. Disastrosa la linea da influencer; Vele di Calatrava, il VI Municipio boccia il centro sportivo e punta sulla Città della Conoscenza.

Roma, Gualtieri sprofonda al penultimo posto nella classifica dei sindaci più amati - Il Tempo - 2001 si piazzò in alto nella classifica di gradimento e ancora oggi si fregia del titolo di «sindaco più amato di Roma». Da iltempo.it

Schlein, Boccia e Gualtieri nel retropalco della manifestazione del Primo Maggio a Roma - Quotidiano Nazionale - (Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2025 Gli esponenti del Pd Schlein, Boccia e Gualtieri nel retropalco della manifestazione del Primo Maggio a Roma. Scrive quotidiano.net