Sergio Bonelli Editore presenta GEA 8 VERRÀ UN’ORDA STRANIERA

Ottavo e penultimo appuntamento in libreria e in fumetteria con le avventure di Gea grazie all’arrivo sugli scaffali, dal prossimo 18 luglio, del nuovo volume del fantasy adolescenziale ideato da Luca Enoch: GEA 8. VERRÀ UN’ORDA STRANIERA. Irresistibile e permalosa, iperdinamica e dormigliona, estroversa ma allo stesso tempo riservata. Gea è così, impossibile da etichettare e travolgente come un uragano di emozioni. Un’adolescente pelle e ossa, fotofobica e rockettara (o meglio, aspirante tale), ma soprattutto una ragazza che nasconde un grande segreto: lei è un Baluardo e la sua missione proteggere il mondo dalle intrusioni di creature aliene provenienti da altri piani di esistenza! In questo volume, il Grande Portale è stato distrutto da Gea, ma l’esercito della Razza Nemica, che è riuscito a penetrare nel nostro mondo, è immenso. 🔗 Leggi su Nerdpool.it