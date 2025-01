Lapresse.it - Acab, la serie: dove vederla, trama e cast

È uscita oggi, 15 gennaio, sulla piattaforma di streaming Netflix, latv ‘’, tratta dall’omonimo libro di Carlo Bonini a 13 anni dal film diretto da Stefano Sollima con il medesimo titolo. Lasi compone di sei episodi, è prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – ed è diretta da Michele Alhaique, con protagonisti Marco Giallini, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Pierluigi Gigante e Fabrizio Nardi.LaUna notte di feroci scontri in Val di Susa. Una squadra del Reparto Mobile di Roma resta orfana del suo capo, che rimane gravemente ferito. Quella di Mazinga (Marco Giallini), Marta (Valentina Bellè) e Salvatore (Pierluigi Gigante), però, non è una squadra come le altre, è Roma, che ai disordini ha imparato ad opporre metodi al limite e un affiatamento da tribù, quasi da famiglia.