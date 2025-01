Oasport.it - Zrinka Ljutic non qualificata nello slalom di Flachau. Federica Brignone resta davanti in classifica

era la grande favorita per la vittoriain notturna di, valido per la Coppa del Mondo, ma ha commesso un grave errore nel secondo intermedio della prima manche e non è riuscita a qualificarsi per la seconda manche di questa grande Classica tra i pali stretti. La croata ha infatti concluso al 34mo posto con un ritardo di 3.70 dall’austriaca Katharina Liensberger, mancando l’accesso alla top-30 che le avrebbe consentito di proseguire la propria avventura sul pendio austriaco.Si tratta di una notizia di grande rilievo perché la quasi 21enne (spegnerà le candeline il prossimo 26 gennaio) si trova al comando delladi specialità ed è reduce dalle schiaccianti vittorie neglidi Semmering (29 dicembre) e Kranjska Gora (5 gennaio). C’erano grandi aspettative su, che sperava di tenere questo straordinario ruolino di marcia per ambire in maniera convinta alla conquista della Sfera di Cristallo generale, ma questa uscita cambia tutti gli scenari.