Movieplayer.it - The Batman 2: gli ultimi aggiornamenti di Matt Reeves sul sequel e sui nuovi spin-off

Leggi su Movieplayer.it

Dopo il successo di The Penguin, quasi certamente il regista continuerà a sviluppare altre serie legate al mondo dioltre alFinché le riprese di The2 non prenderanno effettivamente il via, le speculazioni sui potenzialioff si intensificheranno sempre più, con i fan desiderano sapere sempre di più della saga del Bat-verso di. Sebbene a"piacerebbe molto" realizzare altri-off, soprattutto dopo il successo di The Penguin su Max (in Itala gli episodi sono disponibili su Sky e in streaming sulla piattaforma Now), il regista ha insistito sul fatto che il suo obiettivo primario è quello di realizzare ildi The. Parlando con MTV News,ha parlato dell'intenzione di creare altri-off dopo .