Gamberorosso.it - "Su alcol e salute evitiamo le semplificazioni". Il monito dell'Accademia vite e vino

Leggi su Gamberorosso.it

Educare i consumatori a fare scelte informate e, allo stesso tempo, garantire la sostenibilità'industria vitivinicola. Sono i due obiettivi da perseguire in parallelo secondo l'italianae del, in un contesto, come quello attuale, di forte attenzione su uso e abuso diici e sui conseguenti dibattiti sul rapporto tra. Il vice presidente, Vincenzo Gerbi, ha messo nero su bianco una relazione dal titolo: un rapporto da ripensare, in offre un contributo scientifico in cui analizza sia le recenti prese di posizione'Organizzazione mondialea sanità (Oms) sia la questione dei vini deati, che l'Italia ha recentemente autorizzato con un apposito decreto del Masaf.Parola d'ordine: educazioneL'educazione è il centroe argomentazioni di Gerbi (accademico'Università di Torino, docente anche al Corso di alta formazione Ildel Futuro presso la Gambero Rosso Academy).