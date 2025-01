Lanazione.it - Studentato in via Colombo. La Fondazione non molla

Sulla trasformazione dello storico Palazzo del Ghiaccio innon è ancora detta l’ultima parola. Nonostante non abbia centrato i finanziamenti messi in palio lo scorso anno dal Miur, l’ambizioso progetto portato avanti daCarispezia per dotare la città di un ulteriore edificio a servizio degli studenti universitari non è ancora tramontato. Il piano portato avanti dallaeventi e iniziative sociali, ‘costola’ dellaCarispezia – che nell’ambito del bando ministeriale fu giudicato idoneo ma non ricevette sostegno economico a causa dei fondi limitati – potrebbe essere realizzato ugualmente. Da mesi si sta infatti lavorando sottotraccia per cercare una soluzione sullo storico edificio di via, progettato nel 1920 dall’architetto Franco Oliva e realizzato tre anni più tardi su incarico della Società Anonima Industria del Freddo, e poi diventato quartier generale dell’allora Cassa di Risparmio della Spezia.