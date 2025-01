Pronosticipremium.com - Roma, Dovbyk tocca quota 10: il paragone con Dzeko è d’obbligo

Ci ha messo un po’ per comprendere il campionato di Serie A e per sbloccarsi, ma alla fine Artemè riuscito ad integrarsi nei dettami tattici della, seppur facendo ancora un po’ di fatica a muoversi tra le strette difese italiane. L’attaccante ex Girona, con tutte le difficoltà del caso, è riuscito comunque a mettere a segno ben 10 reti, l’ultima delle quali segnata proprio nel match contro il Bologna. Eppure, non tutti sono ancora soddisfatti dalle prestazioni del gigante ucraino che non è riuscito a catturare il cuore dei tifosi giallorossi, a differenza di Edinche invece nella sua prima stagione nella Capitale, aveva messo a segno appena 10 reti tra Coppe e Campionato. Ma c’è da guardare la realtà dei fatti: Artemè uno dei migliori marcatori di questo campionato, ancor meglio di Lautaro Martinez e di Romelu Lukaku, riconosciuti come due dei migliori attaccanti d’Europa, ma che fino a questo momento hanno messo a segno rispettivamente 8 e 7 centri.