Se non fosse stato eletto presidente in novembre, Donaldsarebbe statoto per il caso delle interferenze sul risultato delle elezioni del: lo si legge neldel procuratore speciale, del quale è stata autorizzata la pubblicazione, citato da media americani. Ildi 174 pagine visionato da alcuni media Usa e del quale il Procuratore generale, Merrick Garland, ha autorizzato la pubblicazione - alla quale si erano invece opposti gli avvocati di-, descrive in dettaglio quelli che vengono definiti "gli sforzi criminali del presidente eletto per mantenere il potere" dopo aver persone le elezioni del novembre. Il team diaffermamezzi termini di ritenere cheabbia tentato di "sovvertire la volontà popolare e di rovesciare i risultati delle elezioni".