Ilgiorno.it - Radiografia e bilancia. Crepe, ruggine e traffico. Sotto la lente 140 ponti anche per la prova di carico

Leggi su Ilgiorno.it

La Provincia mettelasullo stato di salute e, in caso di necessità interventi di manutenzione straordinaria. Grande attenzionea quelli che verranno abbattuti per costruire la tratta B2 della Milano-Meda, ma che intanto vanno mantenuti in sicurezza. I Comuni possono scegliere se convenzionarsi con la Provincia per il censimento o farlo in autonomia. Tra il 2023 e 2024, come spiega l’ingegnere Emanuele Polito, direttore del settore strade e viabilità della Provincia, 10 Comuni su 55 hanno aderito, facendo censire 76. Quest’anno ha già aderitoAgrate per altri 4. La classe di attenzione dipende dal manufatto in sé (se riporta fessure o segni di degrado), dal volume di, madalle caratteristiche del territorio, se è vicino a un corso d’acqua o su un terreno soggetto a frane.