Morto sul lavoro comunità in lutto per Mario Morina | Dalla Francia a Medicina era un pilastro per tutti

Pescia (Pistoia), 14 gennaio 2025 – Un intero paese piange la perdita di. Lo sfortunato operaio 59enne scomparso all’improvviso in un tragico incidente sula Veneri, mentre lavorava per pulire il bordo dell’antica strada. “era un lavoratore stimato e rispettato – ha ricordato la Cooperativa Spiga di grano, per la quale lavorava –, il cui impegno e dedizione non saranno mai dimenticati”. L’uomo, una lunga esperienza alle spalle nella carpenteria e nell’edilizia e una grande passione per la pesca, si era trasferito ainsieme alla moglie Eleonora Lopez nel 2002, dopo tanti anni vissuti a Ponte Buggianese; aveva otto fratelli., in paese, lo ricordano come una persona buona, sempre disponibile, pronta a farsi in quattro per aiutare i vicini. “Era uno che se non c’era si sentiva la sua mancanza- spiega sconsolata Giuditta Paoli, una vicina di casa –era una persona entusiasta, che quando si impegnava lo faceva con tutto se stesso.