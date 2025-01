Oasport.it - LIVE Italia-Tunisia, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: gli azzurri tornano protagonisti dopo 28 anni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:27 E’ il momento degli inni nazionali. Tutti in piedi e mano sul cuore per il canto deglini!17:26 Hanno stretto i denti quasi tutti gli uomini di coach Trillini. Assente soltanto Marco Mengon, l’unico che non ha recuperato tra gli acciaccati della vigilia.17:25 Uno splendido gioco di luci accoglie l’ingresso in campo dei giocatori di entrambe le squadre. Ci siamo anche noi,28! Alè!17:23 Tutto pronto ad Herning (Danimarca), sede del gruppo B del preliminary round. Ultime fasi del riscaldamento prepartita, poi spazio agli inni nazionali.17:18 Primi due appuntamenti fondamentali per la squadra di Riccardo Trillini, che affronterannoed Algeria prima dell’improbo testa a testa con la Danimarca. Nel preliminary round anche una sola vittoria potrebbe significare qualificazione verso il raggruppamento successivo.