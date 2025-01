Internet sta morendo presto sparirà

Leggi su Essere-informati.it

Morirà Moltosta. Ha superato il punto in cui poteva ancora essere salvato. Non sono state le interruzioni di corrente, i cavi sottomarini tagliati o i disastri naturali ad ucciderecome lo conosciamo, ma il commercio, il consumismo e i bot. Almeno così la pensa il teorico dei media, attivista die critico della rete olandese-australiano Geert Lovink. Responsabile dell’Istituto di Culture di Rete presso la Hogeschool van Amsterdam e professore associato di Media Studies presso l’Università di Amsterdam.Siamo al Punto di non ritornoNel suo nuovo saggio “Extinction”, tenuto come conferenza inaugurale, il professore di arte e culture di rete dell’Università di Amsterdam vededirigersi verso un “punto di non ritorno”. Il web mondiale è a rischio di estinzione.