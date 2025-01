Biccy.it - Carlotta: “Ecco perché ho accettato di partecipare a Ora O Mai Più”

è una delle protagoniste dell’attuale edizione di Ora O Mai Più. Al secolo Carla Quadraccia, è conosciuta perlopiù per la hit estiva del 2000, Frena, ma ha anche un Festival di Sanremo e un Festivalbar sulle spalle e un album. Il suo successo mediatico, tuttavia, è esploso e si è spento nell’arco di un paio di anni.Intervistata da Il Messaggero,ha dichiarato: “Il più entusiasta per la mia partecipazione a Ora O Mai Più è mio figlio Vittorio di dieci anni, che non mi ha mai visto in tv. Quando ha visto lo spot di presentazione del programma fra la contentezza e lo stupore ha iniziato a saltare!“.Nel corso dell’intervista,ha anche svelatoha deciso di accettare. “Sono molto emozionata, ho subitola proposta diho proprio voglia, adesso, di tornare a cantare per il pubblico, con la musica suonata da un’orchestra e dei professionisti che mi affiancheranno.