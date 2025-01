Quotidiano.net - Borse europee in crescita a metà seduta, fiducia sui dazi di Trump

Leggi su Quotidiano.net

Allungano il passo le principalial traguardo di, con i future Usa positivi alla vigilia dell'inflazione americana. Tra gli investitori prevale lasul fronte deiannunciati dal presidente eletto Donald, che sul tema avrà un 'approccio graduale' nonostante gli annunci. Parigi si conferma regina (+0,96%), seguita da Milano (+0,9%), Francoforte (+0,68%) e Madrid (+0,4%), mentre torna a cedere Londra (-0,12%) dopo un'inversione di rotta. Sale a 118,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano che riduce il calo a 0,6 punti al 3,81% e quello tedesco in rialzo di 1,5 punti al 2,62%. Appare piuttosto volatile il greggio, che si riporta in territorio negativo (Wti -0,27% a 78,59 dollari al barile), così come il gas naturale (-0,07% a 48,24 euro al MWh).