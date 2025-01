.com - Baglioni, al via dal Teatro dell’Opera di Roma il ‘Piano di Volo SoloTris’

Il 15 gennaio segna l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera di Claudio, con il debutto del tour “Piano diSolotris” che prenderà il via daldi, uno degli spazi più suggestivi della capitale. Questo tour rappresenta l’ultima parte della trilogia del progetto “Solo”, che ha visto l’artista protagonista in un emozionante percorso solista iniziato nel 2022 e che ha conquistato il pubblico in tutta Italia con una serie di concerti unici.Al via il nuovo tour diCon 110 appuntamenti già programmati in tutta Italia, “Piano diSolotris” attraverserà 42 città, tra cui le principali della penisola, per un totale di 300 esibizioni. Questo tour, che si concluderà nel dicembre 2025, diventerà il più lungo della carriera di, superando anche i suoi precedenti successi come “Assolo”, “Incanto” e “Diecidita”.