Oasport.it - Ayuso favorito al Giro d’Italia senza Vingegaard? Tiberi non agevolato dagli organizzatori

Circolavano voci riguardo alla possibile partecipazione di Jonasal2025, ma il giorno dopo la presentazione del percorso il danese ha sciolto tutte le riserve: non lo vedremo all’opera sulle strade del Bel Paese e punterà sul Tour de France, dopo le vittorie ottenute nel 2022 e nel 2023 e il secondo posto nella passata stagione. Tadej Pogacar non tornerà alla ribalta per difendere la maglia rosa conquistata la scorsa primavera e si concentrerà in particolar modo sulla Grande Boucle, mentre il belga Remco Evenepoel ha dovuto desistere al suo intento originario a causa dell’infortunio di qualche settimana fa.Sono due i grandi favoriti della vigilia stando alle conferme di partecipazione arrivate negli ultimi giorni: Primoz Roglic e Juan. Il 35enne sloveno andrà a caccia del bis dopo il sigillo del 2023 e, nonostante una carta d’identità non più così verde, nell’ultima annata agonistica ha conquistato la Vuelta di Spagna per la quarta volta e si è imposto aldel Delfinato.