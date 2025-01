‘Acab’ a 13 anni dal film è ancora più attuale | la serie su Netflix

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – A 13dall’uscita al cinema didiretto da Stefano Sollima, i ‘tre celerini bastardi’ tornano sullo schermo nell’omonimadiretta da Michele Alhaique e ispirata all’omonimo libro di Carlo Bonini. Il racconto parte da una notte di feroci scontri in Val di Susa. Una squadra del Reparto Mobile di Roma resta orfana del suo capo, che rimane gravemente ferito. Quella di Mazinga (che dopo iltorna a essere interpretato da Marco Giallini), Marta (Valentina Bellè) e Salvatore (Pierluigi Gigante), però, non è una squadra come le altre, è Roma, che ai disordini ha imparato a opporre metodi al limite e un affiatamento da tribù, quasi da famiglia. Da domani, 15 gennaio, suin 6 episodi – prodotti da Cattleya (parte di ITV Studios) –“è unche abbiamo ritenuto urgente da raccontare perché tratta il tema universale edella dialettica tra ordine e caos”, spiega la vicepresidente per i contenuti italiani diTinny Andreatta.