Quotidiano.net - Ucraina, Mosca accusa: Kiev ha attaccato il gasdotto TurkStream per interrompere il gas all’Europa

Roma, 13 gennaio 2025 – La Russia hato l'di averuna stazione di compressione, nella regione russa di Krasnodar, collegata al, "con l'obiettivo dile forniture di gas ai Paesi europei". Secondo il ministero della Difesa russo l'attacco risale a sabato scorso ed è stato condotto con nove droni, tutti abbattuti dalla contraerea russa. Non sono stati registrati feriti tra il personale né danni all'infrastruttura, aggiunge. epa11821563 A handout photo made available by the press service of the 24th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces shows servicemen of the engineer supply group of the 24th Mechanized Brigade cleaning the logistic way to Chasiv Yar town, Donetsk region, Ukraine, 13 January 2025, amid the Russian invasion.