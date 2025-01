Anteprima24.it - Riapertura dell’Hotel del Londres, Muscarà: “Serve rispondere ai bisogni della comunità”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Napoli, città di storia millenaria e tradizioni secolari, si prepara a celebrare due eventi straordinari: il Giubileo e l’anniversario dei 2500 anni dalla fondazione di Neapolis. Questi appuntamenti, che dovrebbero rappresentare un’occasione per rilanciare l’identità storica e culturalecittà, rischiano però di essere sfruttati per alimentare ulteriormente il processo di “allontanamento dei napoletani da Napoli”. Così, in una nota, Marì, consigliera indipendenteRegione Campania.“Come mai si sottraggono spazi e risorse ai cittadini per trasformarli in luoghi di accoglienza turistica o in centri direzionali, invece di restituirli alla collettività? È inaccettabile che strutture storiche, come il Grand Hotel de, che per decenni hanno rappresentato un simbolo di eccellenza e accoglienza napoletana, rimangano inutilizzate o vengano snaturate dalla loro funzione originaria, per i tanti uffici – sottolinea – Perché Napoli, con la sua straordinaria vocazione turistica, non riesce a coniugare sviluppo economico e tutela del diritto alla città dei suoi abitanti? Il centro storico non deve diventare solo un’attrazione per turisti, ma rimanere anche uno spazio vivo e accessibile per i napoletani”.