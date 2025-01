Iltempo.it - Report, "vigliacche menzogne" e "fiume di fango" su Berlusconi: la replica di FI

Il servizio dedicato a Silvioe andato in onda ieri sera su Rai 3 "appartiene alla categoria del peggior pattume mediatico-giudiziario": così la presidente di Fininvest e figlia del Cavaliere Marina ha annunciato azioni legali contro, la trasmissione di politica e di attualità condotta da Sigfrido Ranucci. Forte è stata anche la reazione di Forza Italia. "È gravissimo che ieri sera i telespettatori italiani del servizio pubblico siano stati sottoposti a una sequela dicostruite per configurare un violento attacco politico di parte. Ancora una volta, la trasmissioneha assemblato una congerie di notizie false con l'ausilio di testimonianze anonime e strumentali interviste a dichiarati avversari politici per ledere politicamente la figura di Silvio, la sua storia imprenditoriale, familiare e politica", si legge nella nota ufficiale diffusa.