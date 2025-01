Secoloditalia.it - Piantedosi: “Dai centri sociali violenze strumentali. Ramy o Tav pretesti per attaccare le forze dell’ordine”

“I violenti cercanoper creare disordini”. In merito agli scontri nelle piazze “non siamo preoccupati, come io uso sempre dire, ma bisogna mantenere alta l’attenzione“. È quanto ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo, intervistato da Francesco Giorgino durante la trasmissione XXI Secolo in onda questa sera su Rai Uno. Dal casoagli scontri di piazza e alle aggressioni contro le forse: il ministro parla a 360 gradi, con l’invito a nonzzare e a non gettare benzina sul fuoco. Commentando il video sul caso del giovane egiziano morto al quartiere Corvetto il ministro è molto chiaro: “Mi lasci dire- ragiona con Giorgino- queste immagini riguardano una vicenda della tragedia della morte di un ragazzo rispetto alla quale dobbiamo essere tutti commossi.