Pechino ha ancora paura di Svb. La mossa della Banca centrale cinese

Uno spettro si aggira per la Cina. La deflazione, tecnicamente la depressione cronica dei prezzi, sta avvilendo più di quanto si possa immaginare la seconda economia mondiale. E non è solo una questione di scarsa domanda, di pochi consumi, c’entra anche il pessimo andamentomoneta, che non riesce più a trovare lo slancio necessario a riportare il dollaro su un terreno di competizione. Tutto questo si ripercuote, sotto forma di effetto psicologico, anche sul mercato dei titoli sovrani, con i bond emessi dal governo con i rendimenti ormai ai minimi. Non è certo un caso che negli ultimi mesi la Pboc, la, sia intervenuta per sostenere gli acquisti di titoli, compensando il disinteresse del mercato e degli investitori.Ora però qualcuno ha deciso di prendersi una pausa.